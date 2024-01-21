Козловский: взял ли бы повтор, чтобы проверить недокрут у соперника? У Базылюк точно

Российские фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, капитаны команд на чемпионате России по прыжкам — 2024, высказались о судействе на соревнованиях.

«Судейство, мне кажется, было честным. Конкретная ситуация с Аделией Петросян — её выезды были практически перед нашим боксом. Там объективно было видно, что есть определённый недокрут. И его поставили, никаких вопросов нет. А это было ради такой шутки — в теннисе берут челлендж, в футболе — ВАР. Стал ли бы я брать повтор, чтобы посмотреть, был ли недокрут у соперника? У Базылюк-то точно. Это в хорошем смысле слова. Я бы стал, если бы были сомнения!» — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Были ситуации ещё в прошлом году. Саня Самарин прыгнул четверной лутц, и там такая прям заметная галка, а поставили докрученный. Мы в раздевалке смеялись: да ладно, докрутил, всё нормально!» — добавил Галлямов.

«Не понимаю, сколько по времени тогда были бы соревнования, если брать повтор. Здесь вопрос в том, какая политика судейства на данном соревновании — в пользу спортсмена или нет?» — заявил Козловский.