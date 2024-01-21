Александр Галлямов и Дмитрий Козловский обсудили итоги ЧР по прыжкам — 2024

Российские фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, капитаны команд на чемпионате России по прыжкам — 2024, порассуждали об итогах соревнования.
Галлямов: Сколько раз выигрывала на Кубке Первого канала постоянно выигрывала красная команда, и действительно приятно, что, наконец, синяя команда выиграла эти соревнования.
Козловский: А как мне приятно! (улыбается)
Галлямов: Прервалась гегемония красной команды, появляется небольшое равенство. Посмотрим, что будет дальше.
Козловский: Сколько у вас побед? Четыре?
Галлямов: Я только второй раз в команде красных, тогда я в первый раз выиграл Кубок Первого канала. Нормально, дальше будет Спартакиада, а потом снова Кубок Первого канала, посмотрим.
Слова фигуристов с пресс-конференции передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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