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Александр Галлямов и Дмитрий Козловский обсудили итоги ЧР по прыжкам — 2024

Российские фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, капитаны команд на чемпионате России по прыжкам — 2024, порассуждали об итогах соревнования.

Галлямов: Сколько раз выигрывала на Кубке Первого канала постоянно выигрывала красная команда, и действительно приятно, что, наконец, синяя команда выиграла эти соревнования.

Козловский: А как мне приятно! (улыбается)

Галлямов: Прервалась гегемония красной команды, появляется небольшое равенство. Посмотрим, что будет дальше.

Козловский: Сколько у вас побед? Четыре?

Галлямов: Я только второй раз в команде красных, тогда я в первый раз выиграл Кубок Первого канала. Нормально, дальше будет Спартакиада, а потом снова Кубок Первого канала, посмотрим.

Слова фигуристов с пресс-конференции передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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