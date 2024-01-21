Козловский — о контенте фигуристов: они сами говорили, что готовы исполнять, а что нет

Российский фигурист Дмитрий Козловский высказался о контенте фигуристов.

«Я очень старался просчитать все возможные варианты по жеребьевке. Список лидеров появился после личного турнира. Принимал советы от тренеров, от спортсменов, которые говорили, что готовы исполнять, а что нет. Конкретная ситуация с Женей Семененко — он стоял как человек, который будет выступать в финальном раунде. Но он сам говорит: Дима, поставь меня пораньше. В итоге это оказалось правильным. А в моменте очень сложно решить, кто где будет прыгать.

Допустим, история с Леной Костылевой. Я прекрасно понимаю, что она очень сильная спортсменка, но она делает только один четверной, в то время как нужны два разных. Здесь нужно было думать, считать. В итоге вкупе моего персонального творчества и творчества команды получился такой продукт, как золотая медаль", — передаёт слова Козловского с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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