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Галлямов рассказал, почему не было названий команд на ЧР по прыжкам — 2024

Галлямов рассказал, почему не было названий команд на ЧР по прыжкам — 2024
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, почему не было названий команд на чемпионате России по прыжкам — 2024.

«Были идеи названия команды, но потом в последний момент сказали, что будут команда Галлямова и команда Козловского. Я немного удивился. На Кубке Первого канала есть «Красная машина» и «Время первых», поэтому думал здесь тоже будут названия команд. Но нет», — передаёт слова Галлямова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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