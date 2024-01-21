Галлямов рассказал, почему не было названий команд на ЧР по прыжкам — 2024
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, почему не было названий команд на чемпионате России по прыжкам — 2024.
«Были идеи названия команды, но потом в последний момент сказали, что будут команда Галлямова и команда Козловского. Я немного удивился. На Кубке Первого канала есть «Красная машина» и «Время первых», поэтому думал здесь тоже будут названия команд. Но нет», — передаёт слова Галлямова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.
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