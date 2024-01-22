Евгения Медведева опубликовала солнечные фото из Катара в купальнике

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха в Катаре. К снимкам российская фигуристка добавила эмодзи «солнце».

Отметим, что в Катаре Медведева посетила тренировочные сборы московского ФК «Динамо». В пресс-службе заявили, что Евгения снимает для них «крутой контент».

Фото доступны в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе, с которой работала с раннего детства. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.