Все старые косяки прыжкового исправили максимально круто! Но не слишком ли много ведущих?

Прыжковый турнир появился в календарном плане Федерации фигурного катания России ещё в предолимпийском сезоне-2020/2021 — как соревнования между одиночницами и одиночниками в рамках командного турнира Первого канала.

С тех пор ивент сильно эволюционировал: спустя год внедрили личный зачёт, в прошлом сезоне турнир получил статус чемпионата России, а в 2024-м организаторы учли предыдущие ошибки и провели пока что лучший прыжковый турнир из четырёх.

Улучшили регламент квалификации

В прошлом году квалификация тоже проходила в формате «на вылет», однако именно на этой стадии такая система казалась не совсем честной. Например, дважды упавший фигурист мог пройти в следующую стадию, а приземливший все прыжки, но чуть ошибившийся на приземлении — нет, потому что его конкурент был абсолютно безупречен.

Теперь формат квалификации изменили — фигуристы просто выступали друг за другом, демонстрируя собственный контент. Выбор лучших — тех, кто отправится в основную стадию — был прозрачен: по 12 одиночников и по восемь спортивных пар.

У пар никто не «отвалился» — их всего заявилось восемь (пришлось даже искать срочные замены после экстренных снятий) — но было важно установить очерёдность, чтобы сформировать сетку: лучший — с худшим, второй — с предпоследним и так далее. И личный турнир действительно получился честным. В парном катании — ещё и с мегаинтригой: фавориты не смогли встретиться в финале!

В целом сделали формат понятнее (но ещё есть над чем работать)

Поклонники фигурного катания очень любят, когда всё понятно заранее. В прошлом сезоне федерация не выставляла регламент турнира до последнего, а какие-то тонкости прояснялись прямо на ходу, уже во время соревнований.

Сейчас такого не было: правила выкатили загодя и постарались сделать их максимально логичными. Конечно, зрители и даже профессиональные комментаторы всё равно умудрились запутаться — когда Арсений Федотов то ли задублил сольный прыжок и прыжок в каскаде, то ли нет. Но это оказалось мелочью по сравнению с недочётами прошлого года — из раза в раз организаторы делают всё более качественную работу. Значит, в 2025-м и эту формулировку сделают менее расплывчатой.

В лучшую сторону шагнул и принцип выявления сильнейшего — для победы фигурист должен был показать универсальное владение несколькими прыжками и каскадами. А в прошлом году было достаточно напрыгивать один-единственный элемент, который удаётся лучше всего. Просто зацените, какие комбинации исполнили в своих финалах новые чемпионы!

Арсений Федотов: четверной лутц — тройной тулуп — двойной аксель — двойной аксель — двойной аксель.

Маргарита Базылюк: четверной тулуп — тройной тулуп — тройной тулуп — тройной тулуп — тройной тулуп.

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

Наконец, гораздо привлекательнее стало противостояние команд после отказа от тренеров. Когда Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Алексей Мишин выбирали фигуристов из других штабов, в этом было мало принципиальности. А вот противостояние Дмитрия Козловского и Александра Галлямова — тот самый нужный нерв! Тем более что роль ребят свелась не только к номинальной поддержке своих спортсменов (как всегда было на Кубке Первого канала), но и к продумыванию тактики и внимательному прочтению тех самых правил.

«Я очень старался просчитать все возможные варианты по жеребьёвке. Список лидеров появился после личного турнира. Принимал советы от тренеров, от спортсменов, которые говорили, что готовы исполнять, а что — нет. Конкретная ситуация с Женей Семененко — он стоял как человек, который будет выступать в финальном раунде. Но он сам говорит: Дима, поставь меня пораньше. В итоге это оказалось правильным [решением]. А в моменте очень сложно решить, кто где будет прыгать.

Допустим, история с Леной Костылевой. Я прекрасно понимаю, что она очень сильная спортсменка, но она делает только один четверной, в то время как нужны два разных. Здесь нужно было думать, считать. В итоге из сочетания моего персонального творчества и творчества команды получился такой продукт, как золотая медаль», — рассказал на пресс-конференции Козловский.

«Жаль, что не все проследили за регламентом, — развёл руками Галлямов. — Когда был раунд с каскадами из трёх прыжков — там можно было прыгать только одну комбинацию. Наша команда этого не знала, когда прыгал Арсений — он нам сказал, что ему поставили где-то на 10 баллов меньше, и не понял, из-за чего. Потом у Димы в команде Соня. Я подошёл к Александру Ильичу [Когану] — спасибо, что он так быстро успел подсказать, чтобы Костылева уже не прыгала дупель во второй раз».

Появились пресс-конференции — и это тоже важно!

Год назад турнир проходил в Санкт-Петербурге, и организаторы по каким-то причинам свели к абсолютному минимуму общение фигуристов с прессой, не обеспечив микст-зону и не организовав пресс-конференции. Журналисты гонялись за спортсменами на улице возле «Юбилейного», чтобы получить комментарии — и это явно не то, чего хочет спортивная пресса от своей работы в XXI веке.

Исправили и это, обеспечив пресс-конференции после каждого вида. В субботу к журналистам выводили тройки призёров, а в воскресенье за общение отвечали капитаны. Длительность записи разговора с Галлямовым и Козловским — 25 минут и 53 секунды!

И это здорово. Журналисты задали фигуристам интересные вопросы и поделились их ответами со своими читателями, а спортсменам явно приятнее общаться на регламентированном мероприятии в комфортной тёплой обстановке, чем на зимней улице в ожидании автобуса или такси.

Команда Дмитрия Козловского Фото: РИА Новости

Но не много ли ведущих на один квадратный метр?

Однако один момент всё-таки смутил — не по соревновательной части, и это вопрос, скорее, к вещателю. Первому каналу оказалось очень важно обеспечить работой всех звёзд фигурного катания — завершивших, приостановивших карьеру или просто пропускающих турнир.

В пару к бессменной Алине Загитовой решили не ставить Дмитрия Хрусталёва и ограничились привычным Алексеем Ягудиным — её соведущим по «Ледниковому периоду». Получила эфирное время и Анна Щербакова: вместе с Максимом Транковым она интервьюировала фигуристов после выступлений, а в воскресенье взяла журналистское шефство над «синей» командой Козловского.

И всего этого было слишком много. Вот стоя за столом пытаются искромётно шутить да ещё и объяснять правила Загитова и Ягудин, потом нас тут же переключают на Щербакову и Транькова, а сверху всё сдобрено эмоциональным комментарием Татьяны Тарасовой и Александра Гришина. Больше похоже на конферанс, а не на спортивное соревнование, пусть и с шоу-элементами.

Алина Загитова, Марк Кондратюк и Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Роль срочно нашли и для Камилы Валиевой, которая снялась с турнира за несколько дней до старта. Посмотреть прыжковый турнир пригласили олимпийских чемпионов из других видов спорта — легкоатлетку Марию Ласицкене, гимнаста Никиту Нагорного и сноубордиста Вика Уайлда. Камилу приставили брать у них интервью — и если сперва выходило вполне интересно и мило, то потом странная игра в реакции и выражения лиц вызывала только неловкость. Кажется, у действующих лиц тоже.

Конечно, это укор не в сторону Камилы, а в сторону сценария. Но, кажется, Первому каналу стоит подумать о сокращении плотности «одна олимпийская чемпионка-ведущая на один квадратный метр». Иначе новые имена так и не трансформируются в таких же суперзвезд, как Алина, Аня и Камила.