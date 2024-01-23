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Польский фигурист Самойлов заявил о предвзятом отношении судий к спортсменам из России

Польский фигурист Самойлов заявил о предвзятом отношении судий к спортсменам из России
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Бывший российский фигурист, представляющий Польшу, Владимир Самойлов высказался о выступлениях на международных соревнованиях. Он заявил, что судьи предвзято относятся к спортсменам, имеющим отношение к России.

«Замечал ли я определённую предвзятость со стороны судей, спортсменов? Если брать организаторов, президентов федераций, тимлидеров из других стран, спортсменов, то никакого предвзятого отношения нет. Моё мнение, но в судействе есть. Не только ко мне, но и к некоторым другим спортсменам», — сказал Самойлов в интервью Sport24.

Отметим, два года назад Самойлов дебютировал за Польшу на международных соревнованиях. В начале января он попал в десятку сильнейших фигуристов на чемпионате Европы — 2024, заняв 5-е место по произвольной программе.

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