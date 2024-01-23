«Впечатления смешанные». Погорилая — о чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о чемпионате России по прыжкам, который завершился 21 января в Москве. Она заявила, что чувства смешанные, но смотреть было интересно.

«Впечатления, как и у многих, смешанные, потому что я очень долго пыталась вникнуть в правила. Иногда даже сами ведущие путали: когда можно каскад, когда можно комбинацию… В этом плане мне было сложно сообразить, потому что, когда ты смотришь программу, ты расслабляешься, все идет как по накатанной, это совсем другой вид турнира. Было интересно посмотреть, как выступят спортсмены, потому что для них это тоже необычный вид. И было интересно, наверное, для многих в мире. Каждый раз на прыжковом турнире мы показываем какую-то заявку, почему нас каждый раз и не пускают на мировые турниры (смеется)» — сказала Погорилая в выпуске подкаста.

Напомним, что по результатам соревнований, неожиданно для многих зрителей пьедестал почёта заняли совсем юные спортсмены. 15-летний Арсений Федотов завоевал чемпионство среди мужчин, а 12-летняя Маргарита Бызлюк стала чемпионкой по прыжкам среди женщин.