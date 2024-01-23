«Группа Тутберидзе любит писать историю». Погорилая — о каскаде Базылюк из двух четверных

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая стала гостем в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». В выпуске они вместе с ведущим Андреем Журановым поговорили о чемпионате России по прыжкам, который завершился 21 января в Москве. Погорилая положительно отозвалась о каскаде Базылюк, заявив, что группа Тутберидзе всегда пишет историю.

«Мне кажется, группа Этери Тутберидзе любит писать историю, особенно с прыжками ультра-си. Очень здорово. Она этот каскад показала, конечно, вне турнира, грубо говоря, это было как сальто Алиева. Но замечательно, что она может такое показать, я думаю, что в ближайшее время мы увидим и четверной аксель от наших мальчиков»

Отметим, что фигуристки, занимавшиеся у Тутберидзе действительно устанавливали мировые рекорды в фигурном катании. Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннеса как первая кому удалось на взрослых соревнованиях исполнить четверные флип, тулуп и лутц. Камилле Валиевой сейчас принадлежит мировой рекорд по набранным балам в короткой программе — 90,45 баллов на чемпионате Европы.