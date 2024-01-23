«Без Валиевой не собрать публику?» Погорилая и Журанков — о зрителях ЧР по прыжкам

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» заявила, что зрителей на чемпионате России по прыжкам было меньше, потому что программы смотреть интереснее.

Журанков: Не получилось без Валиевой собрать публику? Туктамышева приехала, не тренируясь, два тройных, упала с тройного лутца, флип с помаркой…

Погорилая: Нужно было Камилу? Мне кажется, что нет. Чтобы Камила единственная оставшаяся возрастная боролась со всеми маленькими?

Журанков: Я не понимаю, почему люди не пришли. Петросян не собирает публику. Базылюк не собирает публику, Федотов и Лазарев не собирают публику. Получается так?

Погорилая: Они собирают на другом – на программах. Я испытываю другие ощущения, видя их программы. Мне интересно было посмотреть, что они говорят после каждого элемента, на их реакцию посмотреть, но точно также приходят фанаты фигурного катания на тренировки до соревнований. Это было больше похоже на тренировку.