Польский фигурист Самойлов — о ЧЕ: я выходил и просто кайфовал

Бывший российский фигурист, ныне представляющий Польшу Владимир Самойлов высказался об уровне проведения чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024.

«Организация была очень крутая, я даже не ожидал. Мне понравилось оформление — все в фиолетовом. Трансферы, еда — все сделали классно. Скажу честно, я выходил и просто кайфовал. На короткую вообще без нервов, просто наслаждался тем, что я катаю, что я здесь», — сказал Самойлов в интервью Sport24.

Соревнования проходили в Каунасе (Литва). Луна Хендрикс из Бельгии стала чемпионкой Европы по фигурному катанию среди женщин, набрав 213,25 балла. У мужчин титул чемпиона защитил представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, который набрал 276,17 балла. Отметим, что два года назад Самойлов дебютировал за Польшу на международных соревнованиях. В начале января он попал в десятку сильнейших фигуристов на чемпионате Европы — 2024, заняв пятое место в произвольной программе.