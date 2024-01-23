Погорилая объяснила, почему не согласна с победой Хендрикс на чемпионате Европы

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» в беседе с Андреем Журановым сказала, что баллы, которые были поставлены Луне Хендрикс не оправданы.

Журанков: На Европе вы согласны с результатом или нет?

Погорилая: Нет. Уже в короткой программе я была в ужасе. Даже не с Европы я была в ужасе, а ещё с другого турнира, когда уже там Губанову начали…

Журанков: Засуживать на этапах?

Погорилая: Да. Я вижу программу, да, заклон не четвертого уровня, это полбалла, балл максимум. Почему так? Даже здесь дискриминация какая-то идёт? То, что она катается в Питере у Рукавицына – это уже плохо? Конечно, Европе хочется своих девочек…

Журанков: Была задача сделать чемпионкой Луну Хендрикс.

Погорилая: В прошлом году не получилось.

Журанков: В этом году Настя тоже, в принципе, выиграла чемпионат Европы, но они тут уже не могли допустить.

Погорилая: Я вообще боялась, что Настя станет третьей, все девочки в произвольной шикарно откатались, и как раз юная бельгийка каталась последняя, это тоже могло повлиять. Слава Богу, хоть второй оставили её.

Напомним, что Луна Хендрикс — фигуристка из Бельгии, которая стала чемпионкой Европы в этом году. Второе место заняла Анастасия Губанова, представляющая Грузию. На прошлом чемпионате Европы эти две фигуристки также стали друг для друга главными соперницами, но Хендрикс не удалось одержать победу.

Еще раньше, в 2022 году, бельгийка осталась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. В тот год с большим отрывом пьедестал заняли три фигуристки из России.