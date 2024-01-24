Анна Погорилая рассказала, как начала тренировать

В новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» гостем стала фигуристка, выступавшая в одиночном фигурном катании, Анна Погорилая. Она рассказала о своём пути в тренерской деятельности, заявив, что ей нравится делиться знаниями со спортсменами.

«Так получилось, что у меня муж начал тренировать, и он меня потихоньку к себе, к себе, потому что как танцор не совсем разбирается в прыжках. Потихоньку втянулась, посмотрим, во что это выльется. Пока это даёт какие-то плоды, и я этому рада. Хочу, чтобы у спортсменов оставались хорошие воспоминания об этом. Говорят, что у спортсменов нет детства, но я уверена, что у меня было детство, просто оно отличается от всех. Я была занята делом, я была на катке со своими друзьями. Я очень рада, что могу поделиться своими знаниями с другими спортсменами» — сказала Погорилая в новом выпуске.