Муравьёва — о первой тренировке у Плющенко: собрала все тройные, всё получалось

17-летняя российская фигуристка Софья Муравьёва поделилась воспоминаниями о первой тренировке у Евгения Плющенко.

«Это было в Кисловодске. Вышла после месяца перерыва, собрала все тройные, у меня всё получилось. Была очень довольна! Помню, он спросил тогда, как меня называть — Соня или Софа. И я с непривычки ответила: «Софа». Хотя я вообще не Софа, а Соня. И в итоге Евгений Викторович какое-то время называл меня Софа, пока не услышал от кого-то, что всё-таки я Соня.

Так вот, на первой тренировке у меня всё получилось, а на второй я со всего падала. Евгений Викторович меня успокаивал: «Ничего страшного, ты долго не каталась, вчера всё было на адреналине». В общем, у нас сразу контакт был хороший», — приводит слова спортсменки Sport24.

Напомним, Муравьёва перешла от тренера Сергея Давыдова к Евгению Плющенко в июне 2020 года.