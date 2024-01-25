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Муравьёва — о возвращении на международные турниры: очень бы хотелось представлять страну

Муравьёва — о возвращении на международные турниры: очень бы хотелось представлять страну
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17-летняя российская фигуристка, воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьёва заявила, что хотела бы вернуться к выступлениям на международных турнирах.

«Конечно, хотелось бы очень представлять страну, не подводить никого. Всё-таки же у нас очень сильная страна, самая сильная. Особенно в спорте. Надеюсь, что нас пустят, очень хочется показать себя. Но я как будто там что-то решаю…», — приводит слова спортсменки Sport24.

Напомним, 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуристов из России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой.

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