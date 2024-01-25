Жулин объяснил, почему судьи не остановили выступление Симоновой на юниорском старте

Двукратный призёр Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что судьи не прервали прокат Марии Симоновой в паре с Мартином Бреславским на соревнованиях, поскольку не сочли падение фигуристки серьёзным.

«Значит, судьи посчитали, что падение Марии Симоновой было не слишком серьёзным, раз они продолжили своё выступление. Потому что, когда упала Татьяна Тотьмянина, все сразу поняли, что она не сможет продолжать выступление. Падение падению рознь», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, фигуристку экстренно госпитализировали после жёсткого падения на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.