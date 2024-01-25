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Щербакова и Медведева примут участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Щербакова и Медведева примут участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание»
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Организаторы анонсировали новых участников мероприятия, которое состоится в День всех влюблённых.

К команде звёздных фигуристов присоединилась олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, а также серебряные олимпийские призёры Евгения Медведева и Александр Энберт. Музыкальную часть мероприятия дополнят выступления Tsoy, Вахтанга и скрипача Эдгара Акопяна.

В программу шоу войдут номера лучших российских фигуристов, среди которых одиночники: Алина Загитова, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, а также пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Евгении Медведевой и Александра Энберта.

Шоу «Влюблённые в фигурное катание» состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене». Начало мероприятия запланировано на 19:00.

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