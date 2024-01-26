Владимир Морозов оценил уровень российских спортивных пар

Двукратный серебряный призёр Олимпиады Владимир Морозов поделился мнением об уровне российских спортивных пар.

«Молодые пары, особенно пермские, сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. У Паши Слюсаренко катается три пары (Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко. — Прим. «Чемпионата»), которые растут, развиваются — это очень здорово. Это те пары, которые в будущем будут представлять нашу страну на международной арене — я надеюсь на это.

Две основные пары (Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. — Прим. «Чемпионата») показывают высокий уровень, это и так понятно. Здорово, что есть конкуренция, постоянно есть перемещения по турнирной таблице, все пары борются друг с другом и однозначных лидеров сейчас нет», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.