«Очень позитивные эмоции». Загитова — о времяпрепровождении в Китае

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала своим подписчикам, как прошёл её вчерашний день в Китае, куда она отправилась для участия в ледовых шоу.

«Всем привет! Новости с полей из Китая. Сегодня был очень длинный день. С 11 утра мы на льду были, вот время 10 вечера, я пришла в отель. Сегодня было два шоу, по два выступления в одном. Был очень тяжёлый день, но очень позитивные эмоции от него остались. И я наснимала для вас нового контента — закулисье. Как думаете, вставлять или нет?» — сказала фигуристка в видеоролике в своём телеграм-канале.

Отметим, что вместе с Загитовой в Китай отправилась чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.