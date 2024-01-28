Авербух объяснил, почему Костомаров не участвует в шоу в честь снятия блокады Ленинграда

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил, почему Роман Костомаров не принимает участие в его шоу в честь снятия блокады Ленинграда.

«Безусловно, мы с Ромой работаем вместе, но в этом представлении, в этом спектакле мы не планировали его участие. Рома выходил на лёд, вы все видели, но он перфекционист и ставит перед собой задачи. Если в первый раз было просто очень важно, чтобы увидели его на льду, то сейчас ему уже очень важно, что и как будет происходить на льду, а для этого нужно время.

Оксана (Домнина) сегодня здесь, это очень здорово. Мы планируем переделать большой гастрольный тур, где Рома будет вместе с нами. Безусловно я уверен, что петербуржцы тоже увидят его на льду», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.