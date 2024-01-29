Источник: кроме стакана деда, в штабе Тутберидзе рассматривали версию с собакой Валиевой

В понедельник, 29 января, ожидается вынесение окончательного решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Одной из версий о пути попадания запрещённого вещества в организм спортсменки называют стакан её дедушки. Журналист Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе» сообщил, что в тренерском штабе Этери Тутберидзе также рассматривали версию, по которой виноватой в контакте фигуристки с медикаментами могла быть её собака.

«Давайте разберём версию про дедушкин стакан. Это не то чтобы версия. Из куцых и немножко путаных публичных объяснений доктора Филиппа Шветского, работавшего тогда с Камилой и тренером Этери Тутберидзе, не совсем понятно, на каких фактах она основана и почему возникла. Мне кажется, всем очевидно, что версия, мягко говоря, с душком.

Она возникла под то самое заседание CAS в Пекине. Перед заседанием нашу сторону попросили подготовить теоретическое объяснение, как триметазидин мог случайно попасть в организм спортсменки. Шветскому и тем, кто помогал ему в составлении этого объяснения, нужно было предположить, каким образом это теоретически могло случиться. Эта версия — не непреложная истина, на которой все настаивают, а один из теоретических путей попадания, который казался логичным.

Кстати, изначально в разработке была ещё одна версия — в ней фигурировала собака Камилы, но от неё быстро отказались, потому что это совсем вряд ли было возможно.

Итак, CAS попросил нашу сторону представить, как могло бы быть, и наши представили. Не более того. CAS счёл, что это могло случиться, и мы рассматриваем эту версию. Никакого криминала здесь нет, а факты — то, что действительно триметазидин принимал дедушка Камилы. И теоретически Камила могла таким образом триметазидин схватить», — сказал Жуков в подкасте.