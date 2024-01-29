Ксения Гущина: пока я в процессе взросления, не знаю, подросла ли с последнего старта

Российская фигуристка Ксения Гущина, чемпионка Санкт-Петербурга — 2024, рассказала о своём отношении к комментариям прокатов и ответила, корректно ли, по её мнению, публично обсуждать вес спортсменов.

«Подросла ли с последнего старта? Не знаю, не измеряла (улыбается). Пока я в процессе взросления. Взвешиваемся ли мы? Да. Насколько ли корректно обсуждать вес спортсменов? Я думаю, всё-таки это не очень корректно, есть спортсмен и тренер, это должно быть между ними. Комментарии в эфире не очень нравятся? Мне кажется, да, никому не приятно, когда о нём так отзываются (улыбается). Успеваем ли мы это услышать? Я пересматриваю прокаты, так что комментарии слушаю.

Много ли времени потратила на образ? На причёску — да, стразы больше часа клеила сама (улыбается). Макияж — быстро, минут тридцать, наверное», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.