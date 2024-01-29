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Когда огласят вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой, 29 января дело Валиевой

CAS намерен огласить вердикт по делу Камилы Валиевой около 17:00
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Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует огласить решение по делу о допинге олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой сегодня, 29 января, около 17:00 по московскому времени, сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, дело Валиевой связано с допинг-пробой спортсменки, сделанной в декабре 2021 года, в которой было обнаружено запрещённое Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещество — триметазидин. О результатах тестирования на допинг российской фигуристки стало известно после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

Победа Валиевой на чемпионате России — 2022 была аннулирована, однако спортсменка заявила, что допинг попал в её организм непреднамеренно, и настаивает на отсутствии вины и халатности. Слушания в CAS прошли осенью прошлого года.

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Около 17:00 должны огласить вердикт по делу Камилы Валиевой. Ждём решение суда! LIVE
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