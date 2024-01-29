Камила Валиева лишится титулов чемпионки Европы и командного олимпийского турнира

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17-летняя российская фигуристка, подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева лишится сразу нескольких весомых титулов из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её на четыре года в связи с доказанным употреблением допинг-вещества.

В частности, Валиева потеряет звание чемпионки Европы – 2022 и командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Титул чемпионки Европы — 2022 официально должен перейти Анне Щербаковой (изначально — серебряный призёр соревнований).

Напомним, дисквалификация Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С того момента она завоевала следующие крупные титулы: