В ВАДА приветствуют дисквалификацию несовершеннолетней Валиевой за допинг

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать несовершеннолетнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной по делу о нарушении допинг-правил.

«ВАДА приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырёхлетнюю дисквалификацию на фигуристку Олимпийского комитета России (ОКР) Камилу Валиеву, а также аннулировать её результаты с даты взятия пробы — 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. ВАДА направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением», — приводит слова представителя ВАДА «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).