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Стало известно, когда ISU примет решение о судьбе золота в командном первенстве ОИ-2022

Стало известно, когда ISU примет решение о судьбе золота в командном первенстве ОИ-2022
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Стало известно, когда пройдёт заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должны принять решение касательно судьбы золотых медалей командного первенства на Олимпийских играх – 2022. По информации Первого канала, оно пройдёт 7 февраля.

Напомним, Россию могут лишить победы на данных соревнований из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за использование допинга. Дисквалификация подопечной Этери Тутберидзе отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Камила внесла весомый вклад в победу команды на Олимпиаде-2022: она выступила как в короткой, так и в произвольной программах (в обеих набрала максимальные баллы).

Отметим, что особенно важным грядущий совет ISU (помимо российской стороны) является для команды США, которая на ОИ-2022 в команде стала второй.

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