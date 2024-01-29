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Камила Валиева сделала первую публикацию после вердикта CAS по её допинг-делу

Камила Валиева сделала первую публикацию после вердикта CAS по её допинг-делу
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17-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях первый пост после оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по её допинг-делу. Напомним, ведомство дисквалифицировало Валиеву на четыре года. Дисквалификация отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Менее чем через час после вердикта в социальных сетях появилось видео с выступления Валиевой, на которое наложена песня со словами «Заглуши мою боль и моё сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были и любовь».

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

В связи с решением CAS Валиева в частности точно лишится титулов чемпионки Европы — 2022 и чемпионки командного первенства Олимпиады-2022.

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