«Может, поделитесь рецептом?» Медведева опубликовала эмоциональный пост о деле Валиевой

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, опубликовав эмоциональный пост.

«Всё, что я думаю по этому поводу, скажу Камиле лично, но хотелось бы озвучить пару мыслей и публично.

Я видела все эмоции Камилы от и до. Помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимая, что происходит. Так не ведёт себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг. Он будет злиться, что всё всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала, что происходит. Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту на Олимпиаде, приезжаете на неё в статусе фаворита, готовы побеждать, а вам говорят: ну вы выступайте, но мы, скорее всего, лишим потом вас медалей. А вам 15 лет.

Вопросов у меня очень много к этой истории. Почему история с триметазидином всплыла за пару дней до выступления на Олимпиаде, если о ней было известно уже в декабре 2021 года? Как можно было принимать решение в итоге после Олимпиады аж два года?! Очень много бюрократии. И вообще – зачем фигуристу допинг? Я понимаю – лёгкая атлетика, лыжи, биатлон, то есть атлетам, работающим на длинной дистанции, но фигуристу? Какое лекарство способно помочь прыгать четвёртый тулуп? Может, поделитесь со мной рецептом?

Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда наши зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся», — написала Медведева в своих социальных сетях.