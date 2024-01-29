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ISU анонсировал выпуск заявления о последствиях решения CAS дисквалифицировать Валиеву

ISU анонсировал выпуск заявления о последствиях решения CAS дисквалифицировать Валиеву
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Международный союз конькобежцев (ISU) поддержал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, также организация уведомила, что завтра, 30 января, опубликует полное заявление «о последствиях данного решения CAS».

«ISU приветствует решение CAS и твёрдо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом являются наивысшим приоритетом, и будет продолжать прилагать усилия для поддержания честной конкуренции и благополучия спортсменов», — говорится на сайте союза.

Напомним, данное заявление, в частности, интересно тем, какую позицию займёт ISU касательно судьбы золота Олимпиады-2022 в командном первенстве. Вклад в победу сборной России тогда внесла Валиева. Командный результат теоретически может аннулирован.

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