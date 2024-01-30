Федерация фигурного катания Канады выступила с заявлением о дисквалификации Валиевой

Канадская федерация фигурного катания поддержала решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Skate Canada приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно нарушения допинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой во время зимних Олимпийских игр 2022 года. Это постановление подчёркивает важность строгих антидопинговых мер и необходимость постоянной бдительности в защите добросовестности фигурного катания и всех видов спорта.

Skate Canada выступает за чистые и равные условия игры для всех спортсменов, и мы поддерживаем усилия международных организаций, в том числе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), по поддержанию целостности нашего спорта.

Мы гордимся невероятной самоотдачей и спортивным мастерством, которые наши канадские фигуристы продемонстрировали на протяжении всего этого процесса. Мы также выражаем наше уважение и поддержку всем спортсменам, которые неустанно тренировались, чтобы соревноваться на самом высоком уровне», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

ЧР-2024. Короткая программа. Камила Валиева: