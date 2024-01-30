Федерация фигурного катания США – о дисквалификации Валиевой: сегодня чистый спорт победил

Исполнительный директор федерации фигурного катания США Трейси Марек прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня благодаря решению CAS чистый спорт победил. Девять наших олимпийских призёров, Натан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, должны быть отмечены за честность и лидерство в призывах к честным и равным условиям игры, обеспечивающих чистую конкуренцию, где преимущество достигается только благодаря самоотдаче, упорному труду и соблюдению правил спорта», — приводит слова Марека U.S. Figure Skating в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

ЧР-2024. Показательные выступления. Камила Валиева