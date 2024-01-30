В МОК объяснили процедуру распределения медалей за командный турнир на ОИ-2022

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что распределение медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине состоится после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит итоговое положение команд.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали. Международный олимпийский комитет теперь может присудить медали в соответствии с итоговым положением команд, которое должно быть установлено Международным союзом конькобежцев. МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию награждения медалями», — приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС.

Напомним, вчера, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Причиной разбирательств стала положительная допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года, о которой стало известно в феврале 2022 года после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где российская сборная заняла первое место. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки за этот период аннулированы.