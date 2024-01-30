Валиева лишена золота чемпионата Европы 2022 года, чемпионкой признана Щербакова

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Пресс-служба Международного союза фигуристов (ISU) объявила о лишении российской спортсменски Камилы Валиевой статуса чемпионки Европы 2022 года.

Вместо Валиевой чемпионкой была признана другая российская фигуристка Анна Щербакова. Ещё одна представительница России Александра Трусова теперь стала серебряной призёркой чемпионата Европы 2022 года. Бельгийке Луне Хендрикс досталась бронза турнира.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по решению ISU была лишена золота Олимпийских игр 2022 года. Российской команде было присуждено третье место.

Срок дисквалификации самой Валиевой отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.