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Российские фигуристы лишены золота ОИ-2022 по решению ISU

Российские фигуристы лишены золота ОИ-2022 по решению ISU
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Сборная России лишена золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, российские фигуристы заняли первое место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года, однако в составе команды России выступала фигуристка Камила Валиева, которая сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года, о чём стало известно на следующий день после завершения командного турнира. Вчера, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.

В результате золотые медали за командный турнир получат американские фигуристы.

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