Татьяна Тарасова отрегировала на лишение России командного золота ОИ-2022

Известный российский тренер Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота Олимпийских игр 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

«То, что сборная России лишится олимпийского золота, было понятно ещё вчера. Непонятно, кто защищал нас, Валиеву. Кто защищал её? Интересны фамилия, имя, отчество человека или нескольких людей. Почему они ничего не сделали? Сколько это будет продолжаться у нас в стране?», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 30 января, ISU опубликовал релиз, согласно которому Россия была лишена командного золота на Олимпиаде 2022 года, а сама Валиева перестала считаться обладательницей золотой медали чемпионата Европы того же года.