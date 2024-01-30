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Тарасова: в дисквалификации Валиевой виноваты те, кто были ответственны за защиту

Тарасова: в дисквалификации Валиевой виноваты те, кто были ответственны за защиту
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала виновных в ситуации с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«В дисквалификации виноваты ещё и те, кто были ответственны за защиту Камилы. Они вообще ничего не сделали, её никто не защищал. Никто даже не пытался отстоять её права», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Позднее Международный союз конькобежцев лишил российскую спортсменку золота чемпионата Европы 2022 года, а также пересмотрел результаты командного турнира на Олимпийских играх того же года, присудив сборной России третье место вместо первого.

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