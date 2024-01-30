Песков: российские фигуристы навсегда останутся для нас олимпийскими чемпионами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей за командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Мы с вами по возвращению из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали, как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда, какие бы решения на этот счёт, даже несправедливые, ни принимались», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после аннулирования результатов Валиевой сборная России получит бронзовые медали командного турнира Олимпиады в Пекине. Золото присуждено сборной США, а серебряные медали получат японские фигуристы.