ОКР намерен обжаловать решение ISU о лишении российских фигуристов золота ОИ-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о намерении обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей за командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ОКР.

Напомним, российских фигуристов лишили золотых медалей за командный турнир на Олимпиаде в Пекине после объявления вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года, а её результаты, показанные с декабря 2021 года, были аннулированы.