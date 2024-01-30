Спортивный психолог о карьере Валиевой: перед Камилой стоит задача, сравнимая с лабиринтом

Cпортивный психолог, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин высказался о карьере Камилы Валиевой в условиях дисквалификации. Напомним, вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за употребление допинга.

«В мире фигурного катания, где успех часто улыбается молодым, даже краткий перерыв может оказаться решающим. Мы видим, что фигуристы достигают пика карьеры в очень юном возрасте, и каждый год в отсутствие соревнований может сказаться на спортивной форме и конкурентоспособности.

Однако здесь вопрос не только в физической форме. Важен и ментальный аспект. Перед Валиевой стоит задача, сравнимая с лабиринтом, в котором каждый поворот требует ответа на вопрос: «Зачем я здесь?» В фигурном катании, где многие достигают вершин до 17 лет, осознание своих целей и мотиваций становится ключевым. Если у Валиевой будет чёткое понимание, для чего она занимается спортом, она сможет преодолеть путь обратно к вершинам, даже в 19.

Если же она не найдёт в себе этого пламени, той искры, которая когда-то побудила её стать фигуристкой, путь назад будет крайне трудным. В таком тяжёлом виде спорта как фигурное катание — если нет внутреннего огня, не будет желания идти на тренировку и ограничивать себя в питании», — сказал Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.