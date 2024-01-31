Американский журналист: считаю наказание Валиевой неоправданно суровым

Американский журналист Филипп Херш высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я считаю наказание Валиевой неоправданно суровым, учитывая, что это первое нарушение, совершённое на тот момент 15-летним подростком. Аннулируйте результаты, лишайте медалей, но дайте менее длительный срок дисквалификации. Правила допускают предупреждение или отстранение на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация к этому моменту уже бы закончилась, что дало бы шанс Валиевой вернуться на соревнования. Говоря это, я знаю, что нам не сообщают все детали дела, включая обоснования четырёхлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение)», — написал Херш на своей странице в социальных сетях.