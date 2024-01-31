Стало известно, сколько раз РУСАДА проверило на допинг Валиеву в 2023 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2023 года проверило на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву два раза, сообщает ТАСС.

Спортсменка прошла тестирование РУСАДА в июле и ноябре 2023 года. В 2022 году агентство проверило Валиеву три раза, а именно в июле, ноябре и декабре. 17-летняя российская фигуристка находится в пуле тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Самой проверяемой РУСАДА фигуристкой в 2023 году стала Аделия Петросян. Действующая чемпионка России прошла тестирование пять раз. По четыре раза РУСАДА проверило Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Дэвида Нарижного.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация связана с допинг-пробой фигуристки, взятой в декабре 2021 года. В этой пробе было обнаружено запрещённое вещество триметазидин.