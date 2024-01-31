Рудковская жёстко раскритиковала комментарий Тутберидзе по поводу дисквалификации Валиевой

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская прокомментировала заявление Этери Тутберидзе по поводу дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за употребление допинга.

«Обрывали телефон все эти дни по Камиле. Молчала, не комментировала, сдерживалась. Но Татьяна Анатольевна так точно и чётко сказала — абсолютно то, что думала и я.

Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, честно, я подумала, что это фейк.

Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва».

Серьёзно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребёнка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? Её родителей, которые наверняка всё положили на алтарь служения спортивной карьере дочери? Или всей сборной, для которых эта золотая олимпийская командная медаль (которую отобрали — вычли баллы Камилы) — возможно, первая и последняя в карьере?!

Почему мы вслед за вами должны задавать вопросы, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас! Вы должны были её защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной, и перед ней самой!

Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой. А не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия, и да — это именно трагедия, век фигуристов намного короче века наставников. И почему-то они все горят как спички, вот только тепло никому не становится — раз за разом вокруг каждой из них ледяная стена высокомерия, отчуждения и равнодушия. И огонь девочек гаснет, а у подножия льдины остаётся пепел из надежд тех, кто однажды поверил.

Ну и да, мы как должны считать это заявление? Что тренер не знала, кто представляет интересы её «самой одарённой спортсменки»? Это вообще, как мне кажется, обесценивание таланта остальных девочек. Каждая из них была талантлива, каждая сияла и сияет звездой.

Представляю, что творится у Камилы в душе, что сейчас с ней происходит. И мне её очень, очень сильно жаль. И жаль всех ребят, которых я лично знаю в команде и которые действительно также пострадали в связи с этой историей.

Это я скажу, как человек, который помогает развитию детского и юношеского спорта, в частности фигурного катания в России, вкладываю, как и мой супруг, личные средства. Помогаю огромному количеству и спортсменов, и тренеров!

Но ещё мне есть что сказать как матери. Как мамы четверых детей (двое из них — спортсмены). Если бы моя дочь такое пережила, я бы вела себя иначе.

Говорить, что никто ничего не знает, серьёзно? Ну хорош вообще. Что значит «не знали», как это может быть?

Что тут скажешь? Хотелось бы прочесть взрослое признание взрослого человека под принятие ответственности — «мы не уследили, отстаньте от девочки». Но то, что вижу я, это трагикомедия и плохая постановка старой доброй пьесы «Не виноватая я, он сам пришёл», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.