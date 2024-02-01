Титулованные Миура и Кихара уступили канадцам в КП на чемпионате четырёх континентов

В Шанхае (Китай) спортивные пары представили свои короткие программы в рамках традиционного чемпионата четырёх континентов. По итогам прокатов промежуточными лидерами престижных соревнований стали представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 69,48 балла. На второй позиции идут действующие чемпионы мира и этого турнира, японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Тройку лидеров замыкают представители США Челси Лю и Балаж Надь.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Спортивные пары. Короткая программа

Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 69,48 балла. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 65,61. Челси Лю и Балаж Надь (США) — 61,90.

Кульминация соревнований пар (прокаты произвольных программ) пройдёт 3 февраля и начнётся в 7:45 мск.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.