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Титулованные Миура и Кихара уступили канадцам в КП на чемпионате четырёх континентов

Титулованные Миура и Кихара уступили канадцам в КП на чемпионате четырёх континентов
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В Шанхае (Китай) спортивные пары представили свои короткие программы в рамках традиционного чемпионата четырёх континентов. По итогам прокатов промежуточными лидерами престижных соревнований стали представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 69,48 балла. На второй позиции идут действующие чемпионы мира и этого турнира, японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Тройку лидеров замыкают представители США Челси Лю и Балаж Надь.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.
Спортивные пары. Короткая программа

  1. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 69,48 балла.
  2. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 65,61.
  3. Челси Лю и Балаж Надь (США) — 61,90.

Кульминация соревнований пар (прокаты произвольных программ) пройдёт 3 февраля и начнётся в 7:45 мск.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
01 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Окончено
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