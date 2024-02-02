CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен опубликовать мотивировочную часть решения по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели. В суде отметили, что стороны имеют право потребовать, чтобы некоторые детали дела остались конфиденциальными.

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определённая информация, содержащаяся в нём, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS. Рассмотрение займёт несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, решение по делу Валиевой было объявлено в конце января текущего года. Российскую фигуристку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения Валиевой отсчитывается от декабря 2021 года.