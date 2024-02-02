Японская фигуристка Монэ Тиба стала победительницей чемпионата четырёх континентов

Сегодня, 2 февраля, в Шанхае (Китай) завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате четырёх континентов. По итогам выступления с короткой и произвольной программами победу на турнире одержала японская фигуристка Монэ Тиба, получившая от судей 214,98 балла. Спортсменка выиграла и короткую, и произвольную программы.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён. Третьей стала японская фигуристка Ринка Ватанабэ.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Женщины. Итоговое положение

1. Монэ Тиба (Япония) — 214,98 балла.

2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 204,68.

3. Ринка Ватанабэ (Япония) — 202,17.

4. Ава Зиглер (США) — 201,19.

5. Со-ён Ви (Южная Корея) — 193,57.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.