Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов

Сегодня, 2 февраля, в Шанхае (Китай) свои ритм-танцы представили фигуристы, выступающие в танцах на льду. Лучшими по итогам выступлений стали канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Танцевальный дуэт получил от судей 85,49 балла.

Второе место занял канадский дуэт Лоранс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен. Третьими стали представители США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,49 балла.

2. Лоранс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен (Канада) — 82,02.

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 77,47.

4. Эмилеа Зингас — Вадим Колесник (США) — 75,76.

5. Каролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 75,37.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.