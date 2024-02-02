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Адвокат Валиевой высказался о своём участии в процессе защиты спортсменки

Адвокат Валиевой высказался о своём участии в процессе защиты спортсменки
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Адвокат фирмы BGP Litigation Максим Кузьмин, представлявший интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в суде по её допинговому делу, высказался о своём участии в процессе.

«Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА «РУСАДА», а не в рамках рассмотрения дела в CAS. По итогам разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА «РУСАДА» было принято решение об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил и неприменении к ней каких-либо санкций.

Также в прошлом году нам удалось добиться успеха и по другим спортивным делам – в частности, мы представляли интересы Паралимпийского комитета России в рамках разбирательства в Апелляционном трибунале Международного паралимпийского комитета и добились отмены решения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете», — приводит слова Кузьмина «Советский спорт».

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