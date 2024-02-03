Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли чемпионат четырёх континентов среди спортивных пар

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В Шанхае (Китай) завершились соревнования спортивных пар, прошедшие в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Победу в соревнованиях, состоявшихся на льду арены «SPD Bank Oriental Sports Center», одержали Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады с результатом 198,80 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 198,80.

2. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 190,77.

3. Элли Кам и Дэниэл О'Ши (США) — 187,28.

Соревнования в Китае продолжатся 3 февраля произвольной программой мужского одиночного разряда, которая начнётся в 10:50 мск.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.