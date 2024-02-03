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Полиция задержала мужчину, напавшего на призёра чемпионата России Дикиджи

Полиция задержала мужчину, напавшего на призёра чемпионата России Дикиджи
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Стала известна личность человека, напавшего с ножом на серебряного призёра чемпионата России – 2024 в мужском одиночном катании Владислава Дикиджи, вечером 2 февраля.

Им оказался 60-летний сервисный инженер, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. По информации этого же источника, дебошира уже задержала полиция, ему выписано административное наказание, однако решается вопрос и о возбуждении уголовного дела.

Напомним, неприятный инцидент случился в перегоне между станциями метро «Пионерская» и «Чёрная речка». Агрессивный пассажир приставил похожий на нож предмет к горлу Дикиджи и угрожал его убить, если тот не уступит ему место в вагоне. Фигурист не получил повреждений и продолжит тренироваться по графику.

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