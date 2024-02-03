Ямамото — о 4-м месте на чемпионате четырёх континентов: чувствую разочарование

Японский фигурист Сота Ямамото, остановившийся в шаге от призовой тройки чемпионата четырёх континентов в мужском одиночном катании, рассказал о впечатлениях от своего выступления на турнире.

«Я чувствую разочарование. Это соревнование оказалось таким же разочаровывающим, как и раньше», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я намерен использовать уроки, извлечённые из чемпионата четырёх континентов, и сожаления, полученные из этого опыта, в предстоящем сезоне. Сегодняшнее выступление отразило мои нынешние возможности. Я намерен стремиться к ещё лучшим выступлениям в будущем», — добавил Ямамото.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.