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Ямамото — о 4-м месте на чемпионате четырёх континентов: чувствую разочарование

Ямамото — о 4-м месте на чемпионате четырёх континентов: чувствую разочарование
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Японский фигурист Сота Ямамото, остановившийся в шаге от призовой тройки чемпионата четырёх континентов в мужском одиночном катании, рассказал о впечатлениях от своего выступления на турнире.

«Я чувствую разочарование. Это соревнование оказалось таким же разочаровывающим, как и раньше», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я намерен использовать уроки, извлечённые из чемпионата четырёх континентов, и сожаления, полученные из этого опыта, в предстоящем сезоне. Сегодняшнее выступление отразило мои нынешние возможности. Я намерен стремиться к ещё лучшим выступлениям в будущем», — добавил Ямамото.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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